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Все про:нефть (2764) Brent (1199)

 Цены на нефть приближаются к $30 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться в понедельник, майские фьючерсы на Brent подешевели на 9,5% - до $30,64 за баррель к 13:16 понедельника. Цены падают на опасениях о сокращении спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,1 (6,62%) - до $29,63 за баррель.

"Нефтяные цены продолжают находиться в свободном падении", - заявили Bloomberg аналитики Commerzbank.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Ограничения поездок были усилены в минувшие выходные. Президент США Дональд Трамп решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения коронавируса COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию.

Власти Австралии, в свою очередь, ввели режим домашнего карантина на 14 суток для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181743
 
   
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 Топ комментарии
 
Расейская грязь уралс уперлась в 28$.
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Но ценам на наших заправках это не почем))) сколько бы не падала нефть, наши барыги удержать цену, любой ценой))) Цены на нефть приближаются к $30 за баррель - Цензор.НЕТ 3297
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....есть уже ТРИЦАДКА !!! ***** СОЗЫВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО срочно !!!
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ЭЭЭЭ , а где все ???? НАРОД , коментов как КОТ наплакал ((((( под каждой НОВОСТЬЮ (((( как то даже странно ((( где все , ....ть ????
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Кацапье с подкацапниками, завывают на всех ветках про коронавирус...
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Расейская грязь уралс уперлась в 28$.
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Арабы заберут клиентов у РФ. РФ будет вообще на галимом скоро!)))
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов упала упала на 12,7% и достигла отметки в 29,52 доллара за баррель.
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Но ценам на наших заправках это не почем))) сколько бы не падала нефть, наши барыги удержать цену, любой ценой))) Цены на нефть приближаются к $30 за баррель - Цензор.НЕТ 3297
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Телеканал Россия1, "Вести" в 11.
Про ведущего дебатов в США - есть.
Про новый сериал на канале Россия1 - есть.
Про учения под Оренбургом - есть.
Про самую тяжелую женщину в программе Малахова - есть.
Про падение рубля, нефти и рынков в России - ни слова.
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Цены на нефть приближаются к $30 за баррель..

Да наплевать! Всем наплевать. 30 баксов это не та цена, которая может на что-то серьезно повлиять. Как санкции против ********* просто смешные и ни на что не влияют, так и цена в 30 баксов - не повлияет ни на что. Хоть год, хоть 2 она будет и ничего не изменится. Вот когда ниже 15 упадет, вот тогда слегка начнет беспокоить.. А пока - это просто болтовня.
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