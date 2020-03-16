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 Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

АО "Оператор ГТС Украины" впервые осуществило транзит газа между двумя европейским странами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

"Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия", - сообщает компания.

После подписания нового транзитного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран "Оператор ГТС Украины" начал внедрять новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков.

"Новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины", - сообщает компания.

Также "Оператор ГТС Украины" работает над созданием виртуальных точек, которые упростят работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Уже открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181739
 
   
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Отлично! Чем больше сервисов другим странам предоставляет наша ГТС, тем сильнее колбасит Путина. От зависти.
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов упала упала на 12,7% и достигла отметки в 29,52 доллара за баррель.
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що ж шанси нарешті побачити агонію мордору зростають.
тримати курс на подальше зниження.
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