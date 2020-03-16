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 Bloomberg прогнозирует крупнейшее в истории падение спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок - все это неизменно ведет к снижению спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть, уже пострадавший в результате решения Китая остановить целые секторы экономики, продолжает падать", - отмечает агентство.

Нефтетрейдеры, руководители компаний, управляющие хедж-фондами и консультанты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения. Многие опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

"Такой глобальной пандемии мир не видел с 1918 года, - заявил Пьер Андуран, управляющий нефтяным хедж-фондом Andurand Capital Management LLP, которого цитирует Bloomberg. - Нет сомнений в том, что падение спроса многократно превысит масштабы снижения во время мирового финансового кризиса".

С начала года нефть подешевела более чем на 50%. Саудовская Аравия, не добившись 6 марта согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Это обрушило и без того падавшие цены на нефть - Brent подешевела на торгах 9 марта на 24%, WTI - на 25%. Позднее котировки слегка восстановились, но в понедельник продолжают снижаться.

"Такой ситуации со спросом мы не видели никогда в истории", - приводит агентство слова главного экономиста трейдинговой компании Trafigura Group Саада Рахима. - Спрос будет ухудшатся с каждым днем еще какое-то время".

Goldman Sachs, один из крупнейших сырьевых трейдеров на Уолл-стрит, прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на 4 млн б/с ежемесячно. Другие инвесторы ожидают еще более глубокого падения в краткосрочной перспективе.

По оценкам Андруана, спрос может запросто упасть на 10 млн б/с в первом квартале и в дальнейшем продолжить снижение.

"Мы увидим резкое сокращение спроса на нефть", - полагает главный экономист трейдинговой компании Vitol Group Джованни Серио, которого также цитирует Bloomberg.

Trafigura, входящая в тройку крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире, также считает, что снижение спроса на нефть в скором времени достигнет 10 млн б/с, или 10% от совокупного мирового потребления. Данный прогноз, как отмечает агентство, пока лишь на краткосрочный период, а не квартальный или годовой. Однако он подразумевает очень резкое падение потребления.

Консалтинговая компания IHS Markit ожидает, что потребление в среднем за этот год снизится на 1,42 млн б/с, а в худшем случае падение составит 2,8 млн б/с. Другая консалтинговая компания, FGE, прогнозирует снижение в среднем на 1,3 млн б/с по итогам года.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному 9 марта, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится примерно на 90 тыс. б/с.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181723
 
   
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если бы Зеля был бы умным президентом, он бы на этом мог сыграть, мол мы в саудитов будем нефть покупать и газ, но это чудо до этого не додумается хотя белорусы уже додумались!!!!!!
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Кто же ему позволит? У Бени, Ахметова и Пинчука торговые партнеры в расее...
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- спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки ...

- мировой спрос на нефть в 2020 году снизится примерно на 90 тыс. б/с

90 тыс от 100 млн - это всего лишь 0,09%. Да этого никто и не заметит...
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Лапоть, так предложение было ограничено 50% добычи странами ОПЕК. И из торговли выключены Венисуэла ( самый большой в мире владелец ресурса), Сирия, Ливия. А теперь ограничения сняты, саудиты вывалят все на рынок, ловите...
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Решили воссоздать стратегический резерв, который распродали пока нефть была дорогой.
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Странные люди, как с тем вирусом, свинным, птичьим, и прочими, в очередной раз неожиданность. Десятилетиями ограничивали добычу, всеми способами включая вооруженные конфликты и подрывы танкеров в персидском заливе , толкали цены вверх. А когда все дрыснуло в момент, очень удивились...
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КАЦАПИ ВЖЕ СЦЯТЬСЯ КИП'ЯТКОМ? То - файно. Правда, і нас цим накриє. Значить, зєлєйоб, скоріше наїб.....неться, бо терпіти рукожопу падлюку при владі за таких умов, навіть, серед найупоротіших хохлів бажаючих не буде.
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