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Все про:гривня (739) курс (624) НБУ (4514)

 Нацбанк понизил справочный курс гривни до 26,42 грн/$

Национальный банк Украины в понедельник понизил справочный курс гривни до 26,42 грн/$1 с 26,07 грн/$1.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

12 марта справочный курс гривни составлял 25,81 грн/$1. 

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк установил на понедельник, 16 марта, курс гривни на уровне 26,089 грн/$, опустив его еще на 24 копейки.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июля 2019 года. 

Курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 6 копеек – до 28,99 грн за евро.

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Как сообщалось, с целью смягчения колебаний курса гривни утром в пятницу, 13 марта, НБУ провел аукцион по продаже до $200 млн, на котором продал $63,7 млн.

Во вторник НБУ продал на межбанке $270 млн, в среду – $350 млн, в четверг – $220 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181706
 
 
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