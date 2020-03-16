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 РФ снижает на $15 экспортную пошлину на нефть с апреля

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 апреля 2020 года составит $52 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время она составляет $66,9 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $14,9.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта составила $47,274 за баррель, или $345,1 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $5,2 с $6,6.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $20 за тонну, на темные - до $52 с $66,9.

Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $15,6 с $20, прямогонного (нафта) - до $28,6 с $36,7 за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.

Пошлина на кокс понизится до $3,3 с $4,3 за тонну.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181686
 
 
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