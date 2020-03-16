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 Верховная Рада перейдет в режим работы в комитетах до апреля

Верховная Рада изменит график проведения пленарных недель и недель встреч с избирателями и заменит их на работу в комитетах на время действия карантина, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Касательно графика работы Верховной Рады: Рада не закрывается, она продолжает работать, однако мы изменяем очередность проведения пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. У меня был разговор с нашими коллегами с разных депутатских фракций и групп - все это предложение поддержали", - заявил Разумков в понедельник в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады.

Согласно календарному плану работы парламента, с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля состоятся недели пленарных заседаний, с 23 по 27 марта депутаты должны были работать с избирателями. Если план работы Верховной Рады будет изменен, с 23 марта по 3 апреля народные депутаты будут работать в своих комитетах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181682
 
 
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