 Все грузовые перевозки осуществляются по графику, – "Укрзализныця"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 16 марта грузовые международные и внутренние железнодорожные перевозки осуществляются согласно графику. Никаких изменений в курсировании грузовых поездов в международном и внутреннем сообщении нет", - отметили в компании.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что ограничения введенные правительством Украины в связи с карантином, вызванным вспышкой коронавируса COVID-19, касаются исключительно пассажирского международного железнодорожного сообщения.

"Укрзализныця" будет оперативно информировать в случае каких-либо изменений в курсировании пассажирских и грузовых поездов", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, сейчас в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. человек.

В 00:00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.