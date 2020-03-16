 Производитель духов Christian Dior начинает производство дезинфицирующих средств

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Только за одну неделю концерн рассчитывает выпустить 12 тонн геля для рук.

Дезинфицирующие средства будут переданы французским органам здравоохранения бесплатно, и, в первую очередь, их получат 39 государственных больниц в Париже, указывается в заявлении концерна.

Глава парижских больниц Мартин Хирш в интервью AFP поблагодарил группу LVNH за быстрые действия. По данным представителей здравоохранения, дезинфицирующий гель есть в парижских больницах, но запасы "на пределе".

Из-за эпидемии коронавируса спрос на противовирусные средства защиты, в том числе на гель для рук, во Франции сильно вырос. В результате многие аптеки ограничивают продажи такого геля одной бутылочкой на человека.

Правительство страны даже вынуждено было издать указ об ограничении цен после того, как появились сообщения о попытках некоторых ритейлеров получить дополнительную прибыль: теперь 100-миллилитровая бутылка дезинфицирующего геля должна стоить во Франции не более трех евро.

Число жертв короновируса в стране достигло 120. За сутки с 14 до 15 марта число смертей подскочило сразу на 31 случай, на треть, - самый резкий рост за все время эпидемии во Франции, заявил министр здравоохранения Оливье Веран.