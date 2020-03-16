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 Китай неожиданно сохранил среднесрочную ставку

Центральный банк Китая в понедельник оставил ставку среднесрочного кредитования на прежнем уровне, несмотря на внеочередное снижение ставки Федрезервом на 100 базисных пунктов для противодействия экономическим последствиям вспышки коронавируса.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Процентная ставка в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) осталась без изменений на уровне 3,15%.

ЦБ также сообщил о вливании ликвидности в финансовую систему на 100 миллиардов юаней ($14,29 миллиарда).

Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики.

($1 = 6,9975 юаня)

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181668
 
 
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