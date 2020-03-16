 Китай неожиданно сохранил среднесрочную ставку

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Процентная ставка в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) осталась без изменений на уровне 3,15%.

ЦБ также сообщил о вливании ликвидности в финансовую систему на 100 миллиардов юаней ($14,29 миллиарда).

Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики.

($1 = 6,9975 юаня)