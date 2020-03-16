 Нацбанк за день продал на межбанке $240 миллионов (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Так, в понедельник утром НБУ объявил аукцион по продаже до $200 миллионов. Общий объем заявок, принятых для участия в аукционе составил $258,9 млн. Максимальный курс гривни по заявкам, принятым для участия в аукционе, составил 26,560 грн/$, минимальный курс – 26.37/$.

Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона составил 26,5425 грн/$, максимальный – 26,56 грн/$, минимальный – 26,53 грн/$.

Как уточнили в пресс-службе НБУ вечером понедельника, всего за день для сглаживания колебаний курса на межбанковском валютном рынке было продано около $238 млн.

"После обеда спрос на валюту также преобладал над предложением, поэтому НБУ продолжил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривни колебался в пределах 26,55-26,70 грн/$", – сказано в сообщении.

Нацбанк констатирует преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка из-за угрозы распространения коронавируса.

"Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более $25 млрд, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, за неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.