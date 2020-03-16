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 Нацбанк за день продал на межбанке $240 миллионов (обновлено)

Национальный банк Украины сегодня утром продал на межбанковском валютном аукционе $130,5 млн при спросе в $258,9 млн по курсу до 26,56 грн/$, по итогам дня продажа валюты регулятором достигла $238 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Так, в понедельник утром НБУ объявил аукцион по продаже до $200 миллионов. Общий объем заявок, принятых для участия в аукционе составил $258,9 млн. Максимальный курс гривни по заявкам, принятым для участия в аукционе, составил 26,560 грн/$, минимальный курс – 26.37/$.

Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона составил 26,5425 грн/$, максимальный – 26,56 грн/$, минимальный – 26,53 грн/$.

Как уточнили в пресс-службе НБУ вечером понедельника, всего за день для сглаживания колебаний курса на межбанковском валютном рынке было продано около $238 млн.

"После обеда спрос на валюту также преобладал над предложением, поэтому НБУ продолжил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривни колебался в пределах 26,55-26,70 грн/$", – сказано в сообщении.

Нацбанк констатирует преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка из-за угрозы распространения коронавируса.

"Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более $25 млрд, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, за неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181663
 
 
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Такими темпами два ярда за неделю не слить.... Надо продавать больше
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так он же не подарил или выбросил эти деньги
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не подарил и не выбросил. прое..ал всего лишь где то 10% от 130 млн.
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Ничего, что нбу в прошлом году КУПИЛ около 6 миллиардов долларов? И сейчас по 26.5 продает те, что купил по 23-24. Вообще то это и есть правильная работа нбу. Не держать курс - но гасить колебания.
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А нефть сейчас уже была меньше 30 долларов,А доллар больше 75 рублей..К чему привязана гривна?К нефти или рублю?Или, как нас убеждают, к рынку.
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На курс впливають покупці валюти, які не вкладають вільну гривну в економіку, що входить в коронакризу, а роблять заначку в тведій валюті. І це розумно
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