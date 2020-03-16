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 Нацбанк утром продал на межбанке $130 миллионов (обновлено)

Национальный банк Украины сегодня утром продал на межбанковском валютном аукционе $130,5 миллионов при общем спросе в $258,9 миллионов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Сегодня НБУ объявил аукцион по продаже до $200 миллионов. Общий объем заявок, принятых для участия в аукционе составил $258,9 млн.

Максимальный курс гривни по заявкам, принятым для участия в аукционе, составил 26,560 грн/$, минимальный курс - 26.37/$.

Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона составил 26,5425 грн/$, максимальный – 26,56 грн/$, минимальный – 26,53 грн/$.

Как сообщал БизнесЦензор, НБУ за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $803 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн. Еще $139,6 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $1,58 млрд.

Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 2 по 6 марта возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181663
 
 
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Такими темпами два ярда за неделю не слить.... Надо продавать больше
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так он же не подарил или выбросил эти деньги
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не подарил и не выбросил. прое..ал всего лишь где то 10% от 130 млн.
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Ничего, что нбу в прошлом году КУПИЛ около 6 миллиардов долларов? И сейчас по 26.5 продает те, что купил по 23-24. Вообще то это и есть правильная работа нбу. Не держать курс - но гасить колебания.
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А нефть сейчас уже была меньше 30 долларов,А доллар больше 75 рублей..К чему привязана гривна?К нефти или рублю?Или, как нас убеждают, к рынку.
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