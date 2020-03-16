 Нацбанк утром продал на межбанке $130 миллионов (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Сегодня НБУ объявил аукцион по продаже до $200 миллионов. Общий объем заявок, принятых для участия в аукционе составил $258,9 млн.

Максимальный курс гривни по заявкам, принятым для участия в аукционе, составил 26,560 грн/$, минимальный курс - 26.37/$.

Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона составил 26,5425 грн/$, максимальный – 26,56 грн/$, минимальный – 26,53 грн/$.

Как сообщал БизнесЦензор, НБУ за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $803 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн. Еще $139,6 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $1,58 млрд.

Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 2 по 6 марта возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.