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 Экономика Китая показала историческое падение из-за коронавируса

Китай пережил еще более резкий спад экономики, чем опасались аналитики в начале года, когда из-за коронавируса в стране закрыли фабрики, магазины и рестораны.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Объем промышленного производства Китая в январе и феврале снизился на 13,5% по сравнению с годом ранее, розничные продажи упали на 20,5%, а инвестиции в основной капитал упали на 24,5%.

Уровень безработицы в Китае подскочил до рекордных 6,2% в феврале, когда вспышка ухудшилась, и большая часть экономики была остановлена.

Вспышка коронавируса в китайском Ухане в январе резко обострилась, что заставило Китай заблокировать провинцию Хубэй, продлить отпуск и ограничить поездки и бизнес по всей стране.

Это привело к тому, что в феврале большая часть экономической активности страны была остановлена, что подорвало стабилизацию в декабре. Валовой внутренний продукт теперь почти наверняка сократится в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - впервые, когда с 1989 года.

"Covid-19 остановил экономику, от фабрик до продаж", - сказала Айрис Панг, аналитик ING Bank NV в Гонконге.

"Поскольку коронавирус распространится почти повсеместно, глобальный спрос и глобальные цепочки поставок окажутся под ударом и скажутся на китайский производителей и экспортеров в марте и апреле", - добавил он.

Распространение коронавируса в Европе, США и других частях мира, вероятно, ударит по спросу на китайский экспорт, что приведет к увеличению убытков Китая.

Экономика Китая показала историческое падение из-за коронавируса 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181661
 
 
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Ужас!И как могла так сильно активироваться редкая зараза-которая попадалась у горных жителей,которые жрали летучих мышей и их "лечебное" га.но?!
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Просто китайцы не очень чистоплотные люди. Если Вам кажется, что в Украине много мусорят и живут как свиньи, то это Вы китайцев в естественной среде (в Китае) не наблюдали... Некоторое представление о том, что там "норма", могут дать севастопольские мусорники последних 5 лет, но тоже не полное - таки 50 лет в составе Украины даже животных чутка выдресировали и откровенно ср*ть под себя отучили.
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