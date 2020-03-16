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 Беларусь остановила движение поездов в Украину

Беларусская железная дорога временно приостановила движение поездов в Украину.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом Covid-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения. На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов", - отметили в БЖД.

Отменено курсирование поездов №32/31 Киев-Рига, №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье; №361/362 Кишинев-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Как сообщалось, в Украине были введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранцев, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции Covid-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181654
 
 
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