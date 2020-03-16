 В Украине подтверждены еще два новых случая коронавируса в Черновицкой области

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - сообщает МОЗ.

На сегодня по результатам исследования в Украине получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

"В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции", - сообщает МОЗ.

В мире зарегистрировано 169,387 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них 77,257 тысяч (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89,367 тысяч случаев в 142 странах/территориях/регионах.

Ранее сообщалось о трех диагностированных случаях заболевания – два в Черновицкой и один в Житомирской. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла. Таким образом, в настоящее время в Украине четверо заболевших, все в Черновицкой области.