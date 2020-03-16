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 Министерство здравоохранения призывает украинцев придерживаться карантина

Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении.

Кроме того, на странице ведомства в Facebook для пользователей появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

Минздрав также напомнил не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

"Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - добавили в пресс-службе ведомства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181644
 
 
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