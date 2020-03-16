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 В США начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной базирующейся в штате Массачусетс биотехнологической компанией Moderna, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Также проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что между США и Германией возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса. По данным издания Welt am Sonntag, Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке, пообещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства и предложил предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.

По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181641
 
 
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