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 Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств

Коронавирусный кризис стал причиной того, что Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств, которые могут быть использованы в борьбе против распространения инфекции, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, фильтрующие маски, защитные очки, спецкостюмы и другие средства защиты могут отныне продаваться за пределы ЕС только по особому разрешению. Административные органы ЕС совместно с представителями индустрии работают над тем, чтобы простимулировать производителей защитных средств.

В то же время глава Еврокомиссии высказалась против ограничений на торговлю такими товарами внутри ЕС. "Если отдельные страны запрещают продажу защитных средств в другие страны-члены ЕС, это плохо. Мы должны помогать друг другу", - подчеркнула фон дер Ляйен, высказавшись за то, чтобы в Европе была обеспечена беспрепятственная свободная торговля.

Ранее, 13 марта, сообщалось, что в Еврокомиссии ожидают спада экономики в ЕС в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Из бюджета ЕС, которым распоряжается Еврокомиссия, на поддержку пострадавших от пандемии предприятий выделят 1 млрд евро.

Эти средства пойдут на гарантии банкам с тем, чтобы они не отказывали в кредитах малому и среднему бизнесу. В Еврокомиссии надеются, что благодаря этим гарантиям предприятия смогут получить кредиты на общую сумму в 8 млрд евро. В Брюсселе обещают выделить деньги уже в ближайшие недели.

Накануне Европарламент ограничил пленарную неделю до одного дня заседаний, реагируя на распространение коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181636
 
 
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