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 Цены на нефть опустились ниже $33 за баррель

В понедельник падение котировок нефти ускорилось, инвесторы оценивают меры правительств и центробанков, которые вводятся для поддержки мировой экономики в условиях распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (3,46%) к уровням закрытия пятницы и торговались у $32,68 за баррель. За пятницу Brent подорожала на $0,63 (1,90%), до $33,85 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI утром в понедельник дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,67 (2,11%), до $31,06 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,23 (на 0,73%), завершив день на уровне $31,73 за баррель.

За минувшую неделю Brent потеряла 25%, WTI - 23%. Это максимальное недельное снижение в процентном выражении с декабря 2008 года, по данным Dow Jones Market Data.

"Мировые финансовые рынки переживают из-за растущей угрозы распространения коронавируса, и в то же время их пугают масштабы стимулирующих мер для борьбы с ним", - сказала Bloomberg основательница Vanda Insights Вандана Хари. По ее словам, нефть продолжит дешеветь, если ситуация ухудшится.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса по максимуму. По его словам, такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181627
 
   
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В новости не уточнили,что Трамп своим решением о закупке нефти в стратегический резерв поддержал своих добытчиков сланцевой нефти,наказание московией американцев (о чём кричат все пропагандоны параши) вышло очередным пшиком...
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надо надеяться, что он всё же умнее зеленского и не станет играть на руку ***** и его кацапам
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как показала практика, для паРашы критическая отметка 20 долларов за бочку. все, что выше - они переживут не особо напрягаясь.
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Ну, у саудіців та в ОАЕ собівартість видобутку одної бочки нафти на старих діючих свердловинах взагалі, як пишуть, 2 дол.. Так що при бажанні вони будь-яку іншу державу, ВВП якої головним чином залежить від цін на експорт нафти, легко можуть поставити на коліна.
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Вообще их бюджет сведен с ценой 40, все что ниже породает проблемы....
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вопрос в каком состоянии они будут переживать..в состоянии похмелья или неся "русский мир" третьим странам...
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Потому что у Саудовской Аравии есть такая штука, она называется «Стратегия 2040», или что-то навроде того. И в этой стратегии написано арабскими буквами по белому: есть мнение, что к 2040 году нефть ты можешь закачать себе в задницу, потому что она никому не будет нужна. И потому Саудовская Аравия составила план действий, как к 2040-му году из страны-бензоколонки превратиться во что-то совершенно другое. Может, в страну стартапов, а может в силиконовую долину, благо силикона (читай песка) у них - много.

https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26538-pro-neft-kurdov-putina-i-doradchi-radi-chast-2/
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Это вещь ! Самая главная вещь , которая убивает поганцев РФ .
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Они в день теряют сотни миллионов долларов.
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Хорошая новость, но ждём по 20 дол за барель.
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теряют по 170 млн долл в день .Это по оценки их экономистов . Надо 20 и все ускорится в разы .
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