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 США снизили базовую ставку почти до нуля из-за коронавируса

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 1 п.п., до 0-0,25%, чтобы смягчить ущерб экономике от коронавируса, передает Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным агентства, ставка сохранится в этих пределах, пока ФРС "не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности".

Меры, уточняет агентство, позволят увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд.

Также Система даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до нуля процентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181625
 
   
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шо ж они делают?! "" трусы ! книг коломойского по ведению бизнеса не читали или не знают как поднять цены на билеты?
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