[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.95 28.81
 Транспорт
  153  0
Материалы по теме:
Все про:Египет (114) туризм (330) COVID-19 (112)

 Украинских туристов в двух отелях Египта закрыли на карантин

Украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастурктуры, передает БизнесЦензор.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", – сказано в сообщении.

В министертстве уточнили, что туристы смогут вернуться в Украину по окончанию карантина в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", – отмечают в министерстве.

В свою очередь в пресс-службе туроператора Join UP! заявили, что компания продлит срок пребывания туристов, которые сейчас находятся на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада.

"Отели Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* закрыты на карантин. Все туристы, включая отдыхающих Join UP!, будут находиться в гостиницах до окончания карантина", – сказано в сообщении.

"Каждому отдыхающему за счет туроператора будет предоставлено пребывания и питания в тех же гостиницах или в альтернативных подобного класса звездности", – добавили в компании.

В Join UP! уточнили, что туристы, которые должны были возвращаться 14-15 марта, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе (по предварительной информации).

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информация будет предоставлена дополнительно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181586
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус
 
 
 
 
 
 вверх