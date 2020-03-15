 Киев закончил тестирование Kyiv Smart Card

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.
Чтобы убедиться в эффективной работе билета, а также заранее выявить и исправить возможные недостатки, команда Kyiv Smart City совместно с Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА предложили киевлянам приобщиться к проверке транспортной карты.
"В течение месяца 200 участников бесплатно пользовались Kyiv Smart Card во всех видах общественного транспорта и делились впечатлениями в блогах на Facebook под хештегом # ятестуюеквиток. Всего наша команда получила более 3000 заявок на участие в тестировании. Для объективности исследования выбрали представителей различных категорий населения. Мы учтем предложения тестировщиков е-билета при совершенствования сервиса", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Во время передвижения по городу на общественном транспорте тестировщики обращали внимание на такие параметры:
- удобство электронной билета для пассажиров;
- скорость работы турникетов и валидаторов;
- преимущества и недостатки системы;
- экономия времени и средств;
- доступность Kyiv Smart Card в точках продаж;
- оперативность и эффективность службы поддержки;
- способы пополнения транспортной карты;
- систему контроля транспортной карты в приложении Kyiv Smart City.
Вскоре будут представлены результаты тестирования в формате ответов на актуальные вопросы горожан. Участников и других киевлян проинформируют о выявленных недостатках системы и сроки, в рамках которых техническая команда сможет их устранить для удобства пассажиров.