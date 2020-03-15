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 Новый глава Минздрава предложил закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Минздрав рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения нового коронавируса Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец заявил во время обсуждения законопроекта "О противодействии коронавируса", который разрабатывает Минздрав, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", – заявил Емец.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство здравоохранения представило законопроект "О первоочередных решения, связанные с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии".

Разработанный Минздравом законопроект, среди прочего, предусматривает:

  • упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с распространением коронавируса, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • возможность работникам выполнять работу из дома;
  • запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
  • усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181580
 
 
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