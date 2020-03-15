[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.95 28.81
 Транспорт
  2572  3
Все про:авиация (1272) Коломойский (1079) цены (1267) МАУ (343) авиасообщение (1496)

 МАУ Коломойского отказалась снизить взлетевшие цены на авиабилеты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) использует для определения цен на билеты специальную систему управления доходностью Revenue Management System и не намерена от нее отказываться.

В МАУ заявили, что система автоматически определяет цены билетов в зависимости от интенсивности продаж, спроса на период времени и других факторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

"Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости", – уточнили в МАУ.

При этом в авиакомпании не намерены переходить на ручное формирование цены, чтобы скорректировать ее в меньшую сторону.

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. [] Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать", – подчеркнули в МАУ.

Читайте также: SkyUp предложил вернуть 100% стоимости билетов на все рейсы до 31 мая

Как сообщалось, 13 марта президент Владимир Зеленский заявил о временном прекращении авиасообщения в Украине с 17 марта и призвал украинцев вернуться домой к этому времени.

Ситуация привела к значительному повышению цены на авиабилеты. Перелет в одну сторону из городов Европы в Украину в некоторых случая начал стоить более 20 тыс. грн.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181573
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Люди в безвыходном положении - куда им деваться? Так зачем снижать? Мало, что еврей, еще и украинский еврей!
 показать весь комментарий
 
Та Мойша через ручного клоуна свои долги на вас навесит. С зеленкой не забалуешь.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус
 
 
 
 
 
 вверх