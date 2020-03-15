 Богатейшие люди планеты потеряли $950 миллиардов с начала года

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

В начале года суммарное состояние богатейших людей составляло рекордные $6,1 трлн.

12 марта на фоне распространения коронавируса COVID-19 суммарное состояние 500 богатейших людей уменьшилось на $331 млрд, что стало рекордом в рейтинге агентства.

Кто потерял больше всего за день: