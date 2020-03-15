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 Богатейшие люди планеты потеряли $950 миллиардов с начала года

Самые богатые люди мира потеряли в 2020 году $950 млрд, или 16% совокупного состояния.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

В начале года суммарное состояние богатейших людей составляло рекордные $6,1 трлн.

12 марта на фоне распространения коронавируса COVID-19 суммарное состояние 500 богатейших людей уменьшилось на $331 млрд, что стало рекордом в рейтинге агентства.

Кто потерял больше всего за день:

  • глава Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно - $9,5 млрд;
  • глава Amazon.com Джефф Безос - $8,1 млрд;
  • основатель Microsoft Билл Гейтс - $6,9 млрд.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181571
 
 
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