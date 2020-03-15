 Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе. СПИСОК

Как сообщает Государственная таможенная служба, в целом Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на госгранице, передает БизнесЦензор.

При этом на ряде пунктов пропуска пешеходное сообщение приостанавливается полностью.

В Таможенной службе напомнили, что с 00:00 понедельника, 16 марта, до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.

Исклчение составят лица, имеющие право не постоянное или временное проживание в Украине, члены семей граждан Украины, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей, а также представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

Кроме того, по решению Кабмина с 00:00 вторника, 17 марта, и до до 3 апреля Украина также закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.

"Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходное сообщение через ряд пунктов пропуска, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании.

В то же время в Мининфраструктуры заверили, что международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется.