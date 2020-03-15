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 Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе. СПИСОК

Кабинет министров уточнил перечень пунктов пропуска на государственной границе, работа которых будет приостановлена с 00:00 понедельника, 16 марта.

Как сообщает Государственная таможенная служба, в целом Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на госгранице, передает БизнесЦензор.

При этом на ряде пунктов пропуска пешеходное сообщение приостанавливается полностью.

В Таможенной службе напомнили, что с 00:00 понедельника, 16 марта, до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.

Исклчение составят лица, имеющие право не постоянное или временное проживание в Украине, члены семей граждан Украины, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей, а также представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

Кроме того, по решению Кабмина с 00:00 вторника, 17 марта, и до до 3 апреля Украина также закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.

"Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом", - отмечается в сообщении.

Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе 01

Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе 02

Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе 03

Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе 04

Кабмин обнародовал перечень закрытых пунктов пропуска на границе 05

Как сообщалось, Кабинет министров временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходное сообщение через ряд пунктов пропуска, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании.

В то же время в Мининфраструктуры заверили, что международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181570
 
 
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То есть границу с ОРДЛО Зеленский не закрывает специально , выполняет указание Путина по заражению Украины ? ((
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А де донецька та луганська, щось тільки в одному місці закрили з донецькою і в двох з луганською. Це що : заходіте друзья вірусята
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Бачу - тут дехто вважає частину територій Донецької і Луганської області іншими державами?
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