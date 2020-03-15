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 Мобильные операторы сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений

Мобильные операторы Украины (Vodafone, lifecell, "Киевстар") сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы заботимся о каждом гражданине Украины, который в это непростое время находится за пределами нашего государства. Поэтому договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - сказано в сообщении.

В специальной sms-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и других) для оперативного решения насущных вопросов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181568
 
 
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