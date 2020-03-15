 Мобильные операторы сделали бесплатными звонки в роуминге на телефоны горячих линий госучреждений

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы заботимся о каждом гражданине Украины, который в это непростое время находится за пределами нашего государства. Поэтому договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - сказано в сообщении.

В специальной sms-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и других) для оперативного решения насущных вопросов.