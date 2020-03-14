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 "Укрзализныця" останавливает железнодорожное сообщение с Польшей

Украина в ночь с 14 на 15 марта прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей, сообщает АО "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - сообщает компания.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

"На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова", - сообщает "Укрзализныця".

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181486
 
 
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