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 Евросоюз создаст фонд на 37 миллиардов евро для защиты экономики

Евросоюз создаст фонд на 37 миллиардов евро в рамках мер для защиты экономик своих стран от влияния коронавируса, сказала в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Среди других шагов Еврокомиссии - предоставление странам-членам гибкости в отношении дефицита бюджета и государственной помощи, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

ЕС также гарантирует кредиты на 8 миллиардов евро для 100 тысяч фирм, чтобы поддержать корпоративный сектор, добавила она.

"Я уверена, что Европейский союз может пережить этот шок", - сказала фон дер Ляйен.

"Но каждая страна должна полностью выполнить свои обязанности, и Европейский союз в целом должен действовать решительно, согласованно и едино".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181467
 
 
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