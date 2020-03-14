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 Зеленский призвал украинцев за границей срочно вернуться в Украину

Президент Владимир Зеленский подтвердил закрытие авиасообщения Украины с другими государствами и запрет на въезд иностранцев, а также призвал украинцев вернуться из-за границы на родину.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня решено следующее. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели. Начиная с 00.01 16 марта 2020 иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, поездом, ни автомобилем. ни любыми другими средствами", - заявил Зеленский.

По его словам, исключение сделают для иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине. "Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о закрытии авиасообщения с другими государствами с 00:00 17 марта.

Зеленский также призвал украинцев за границей вернуться в Украину.

"Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой по расписанию. Относительно других граждан Украины - за трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В общем взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - отметил Зеленский.

Зеленский также призвал украинский не выезжать за пределы страны из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181466
 
 
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