 США закупят много нефти для стратегического запаса, – Трамп

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".

"Мы заполним (нефтехранилища) по максимуму", - пообещал президент США. "Сейчас - отличное время для того", - добавил он.