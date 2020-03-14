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 США закупят много нефти для стратегического запаса, – Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".

"Мы заполним (нефтехранилища) по максимуму", - пообещал президент США. "Сейчас - отличное время для того", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181464
 
 
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