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 Рынки акций Европы понесли максимальные недельные потери с 2008 года

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом, однако понесли существенные потери за неделю на фоне тревог инвесторов по поводу масштабов распространения коронавируса и его последствий для экономики.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,43%, до 299,16 пункта.

Между тем за неделю индикатор опустился на 18,7%, что стало худшим падением с октября 2008 года. В четверг индекс рухнул на 11,48%, при этом во всех 19 отраслевых группах падение превысило 8%.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,46%, германский DAX - на 0,77%, французский CAC 40 - на 1,83%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB набрали соответственно 3,73% и 7,12%.

Давление на рынки оказало решение президента США Дональда Трампа запретить из-за пандемии коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты с 13 марта. Инвесторов также разочаровали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%, говорится в заявлении банка.

При этом Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики. Она сообщила, что ЕЦБ готов скорректировать все инструменты в случае необходимости. По словам Лагард, самым эффективным инструментом является программа выкупа активов, и Центробанк будет использовать все ее возможности.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в пятницу сообщил, что регулятор оставляет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции.

Тем временем Центральный банк Норвегии в пятницу экстренно снизил ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта и просигнализировал о планах ее дальнейшего снижения.

"Снижение ставки не может предотвратить существенные последствия, которые вспышка коронавируса окажет на норвежскую экономику, но оно может ослабить ее замедление и ограничить риск более продолжительного воздействия на ВВП и занятость", - говорится в сообщении банка.

ЦБ Швеции принял решение выдать банкам страны кредит в размере до 500 млрд крон ($51 млрд), чтобы они имели возможность продолжать предоставлять займы шведским компаниям.

Цена бумаг Leonardo увеличилась на 5,8%, так как итальянская авиакосмическая и оборонная компания отчиталась о росте свободного денежного операционного потока и увеличении целей по инвестициям вплоть до 700 млн евро.

Акции Air France-KLM подскочили на 12,7%, несмотря на то, что компания предупредила о негативных последствиях в связи с решением США прервать транспортное сообщение с Европой.

Бумаги Wirecard подорожали на 4,5%. Германская финтех-компания сообщила, что независимый аудит не выявил случаев манипулирования финансовой отчетностью.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181463
 
 
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Б - обзоры Бизнес цензора. Вообще-то ночью индексы США отскочили назад настолько что это крупнейший подъем за день торгов чуть ли не со времен Великой Депрессии. Но это так, не примечатьльная новость, наверное.
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