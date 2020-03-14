[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.95 28.81
 Макроэкономика
  538  0
Все про:фондовый_рынок (186) облигации (737) евробонды (325)

 Украинские евробонды и акции частично восстановились в цене после обвала

Еврооблигации Украины после сильного падения курса в "черный четверг" и соответствующего роста доходности на 1,5-3 процентных пункта, в пятницу частично восстановились в цене, что привело к снижению их доходности на 0,3-0,45 п.п по бумагам до 2024 года и на 0,6-0,8 п.п. по более длинным бумагам.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили участники рынка, по состоянию на вечер пятницы еврооблигации с погашением в 2020 году котировались по ставке около 8% годовых, в 2021 году – 8,2%, 2022-м – 9,1%, в 2023-м – 9,3%, 2024-м – 9,7% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году снизилась до 10,2%, в 2026-2027 годах – 9,5%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – до 9,2%.

Еще сильнее подросли ВВП-варранты – с 66,1% до 74,2% от номинала, хотя это существенно ниже, чем 90% на конец минувшей недели или 107,5% две с половиной недели назад.

Частично откорректировались после падения в четверг и бумаги украинских компаний на биржах Лондона и Варшавы. Акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже после обвала на 13,2% подорожали на 5,3%, а МХП добавили в цене 0,7% после потери 1,3% накануне. Котировки "Кернел" на Варшавской фондовой бирже в пятницу выросли на 19,2% после падения на 14,6% днем ранее, а акции "Астарты" подорожали на 7,14% после обвала на 19,3% в четверг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181461
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 биржа вирус Газ Евросоюз курс НБУ США фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх