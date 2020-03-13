 Итоги недели: Падение гривни, закрытые границы и паника на фондовых рынках

ФИНАНСЫ

Курс гривни упал ниже 26 грн/$ впервые с начала июля прошлого года

Национальный банк установил на понедельник, 16 марта, курс гривни на уровне 26,089 грн/$. Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июля 2019 года. По отношению к европейской валюте гривня опустилась до 29 грн за евро.

При этом НБУ за неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке почти $1 миллиард для поддержки курса национальной валюты.

НБУ считает причиной давления на курс гривни ухудшение настроений участников рынка в условиях угрозы распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

Нацбанк снизил учетную ставку до 10% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта, сохранив прогноз снижения учетной ставки до 7% к концу этого года при условии возобновления сотрудничества с МВФ.

Перед этим о планах выполнить условия для продолжения сотрудничества с МВФ президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Нацбанк опроверг введение валютных ограничений и возможность дефолта

Национальный банк не рассматривает возможность дефолта Украины и не планирует вводить никаких валютных ограничений, заявил глава правления НБУ Яков Смолий.

Нацбанк также заверил, что банковская система будет работать в обычном режиме, в том числе во время карантина.

Уолл-стрит пережила худшую неделю со времен мирового кризиса

По итогам торгов в четверг все три основных американских фондовых индекса упали на около 10%, а S&P 500 и Nasdaq подтвердили "медвежий" тренд впервые со времен финансового кризиса. Dow Jones показал максимальное однодневное падение с "черного понедельника" в октябре 1987 года.

Несмотря на рост индексов на торгах в пятницу, по итогам недели S&P 500 и Nasdaq потеряли около четверти своей стоимости с момента рекордных максимумов всего 16 сессий назад в феврале.

К обвалу мировых рынков привели опасения из-за распространения нового короновируса, объявленного ВОЗ пандемией, а также падение цен на нефть из-за выхода России из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, ставшее максимальным за неделю со времен кризиса 2008 года.

"Черный четверг" на мировых рынках вызвал очередной обвал евробондов Украины

Падение мировых рынков привело к обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: ВВП-варранты подешевели на 19,2% – до 66,1% от номинала, тогда как еще две недели назад за них давали 107,5% номинала. Ставки еврооблигаций Украины за это время подскочили на 5-6 п.п.

В свою очередь акции Ferrexpo, "Кернела" и "Астарты" на Лондонской и Варшавской бирже рухнули за день на 13-19%.

Ставки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на вторичном рынке выросли до 14-18% годовых, тогда как на последних первичных аукционах Минфина они не превышали 10% годовых.

Иностранные инвестиции в Украину за год выросли на $2,9 миллиарда, – Госстат

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на 31 декабря 2019 года составил $35,81 млрд, что на $2,9 млрд, или на 8,8% превышает показатель на начало года, сообщил Госстат, отметив, что дальше этот показатель будет расчитывать Нацбанк.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат заметил снижение цен в феврале на 0,3%

По данным Госстата, потребительские цены в феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3%, с начала года дефляция составила 0,1%. В годовом измерении рост цен по итогам февраля замедлился до 2,4% с 3,2% по итогам января.

Минэкономики ухудшит прогноз на 2021-2023 годы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовится ухудшить макропрогноз на 2021-2023 годы, в том числе и на текущий год, по сравнению с утвержденным в октябре 2019 года документом.

ВЛАСТЬ

Украина входит в мировой финансовый кризис, – премьер

Кабинет министров и Национальный банк готовы к началу мирового финансово-экономического кризиса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, Украина входит в кризиснамного более крепкой, чем это было в 2008 году, но надеется на помощь МВФ.

Кабмин решил отменить массовые мероприятия и ввести карантин по всей Украине

Кабинет министров утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, во всех учебных заведениях введен карантин до 3 апреля, запрещено проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек.

По данным на вечер пятницы, в Украине подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом, один заболевший умер.

Украина закрывает въезд для иностранцев

В свою очередь СНБО принял решение с 16 марта на две недели закрыть въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, а МИД рекомендовал украинцам отменить любые поездки за границу.

По словам спикера Верховной Рады и члена СНБО Дмитрия Разумкова, также принято решение полностью закрыть международное авиационное сообщение с 17 марта.

Поздно вечером в пятницу в своем видеообращении эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, призвав украинцев вернуться в страну за оставшиеся три дня и пообещав забрать оставшихся спецрейсами.

Перед этим авиакомпания МАУ объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине, а SkyUp отложила начало полетов в Италию и отменила часть рейсов в Израиль.

В то же время в Мининфраструктуры заверили, что международные грузовые перевозки будут продолжать осуществляться, закрытие границы их не коснется.

Кабмин решил создать вместо Строительной инспекции три новых органа

Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создании вместо нее трех новых органов, которые разделят функции ГАСИ.

ТРАНСПОРТ

"Украэрорух" выиграл суд против МАУ Коломойского на 876 миллионов

Хозяйственный суд Киевской области отказал авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игоря Коломойского в удовлетворении иска, в котором перевозчик требовал отменить действовавшие в 2017-2019 годах ставки аэронавигационного сбора и взыскать с "Украэроруха" 876 млн грн.

При этом задолженность МАУ за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляет около 1 млрд грн.

В Киеве начали работать камеры автофиксации правил дорожного движения

В Киеве стартовал пилотный проект автофиксации нарушений правил дорожного движения с помощью камер.

Штрафы за превышение скорости на основании данных фотосьемки начнут начислять с 1 мая. На начало запуска системы будет установлено 50 приборов контроля, из них: 20 в Киеве и 30 – в области.

ЭНЕРГЕТИКА

Украина начала закачку газа в хранилища

Украина 11 марта начала закачку природного газа в подземные хранилища, свидетельствуют данные Оператора ГТС. Так, в минувшую среду закачка превысила отбор на 3,84 млн куб. м. По состоянию на 11 марта в ПХГ находится 15,81 млрд куб. м газа.

Украина и США договорились о создании газового хаба для Европы, – заместитель министра

США и Украина договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров газа ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ), заявил замминистра энергетики Константин Чижик.

Беларусь возобновила импорт нефти через Украину

"Укртранснафта" начала прием на морском нефтяном терминале "Южный" первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении НПЗ Беларуси.

Ранее в концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанской Socar.

"Киевтеплоэнерго" снизило начисления в платежках за февраль на 26%

Благодаря снижению цен на газ для населения КП "Киевтеплоэнерго" снизило начисления за тепло и горячую воду в феврале на 24-26%, по сравнению с утвержденным тарифом.

КОРПОРАЦИИ

Компания Коломойского арестовала счета и имущество "Проминвестбанка"

Хозсуд Киева в качестве обеспечения иска связанной с Игорем Коломойским компании "Крым Дивелопмент" принял решение об аресте акций и имущества "Проминвестбанка".

В своем иске "Крым Дивелопмент" оспорила законность продажи акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже "ПФТС" за 268,71 млн грн, считая, что аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась занижена.

Суд снял арест со счетов "Укртрансгаза" по делу о долге двадцатилетней давности

Апелляционный суд удовлетворил жалобы "Укртрансгаза" по делу о взыскании с предприятия 2 млрд грн по делу о долге 2000 года. В то же время в рамках указанного исполнительного производства со счетов госкомпании уже списано больше 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов.

"Метинвест" Ахметова скупил 73% акций бывшего коксохимического завода Абрамовича

Metinvest B.V. завершила сделку по приобретению доли ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее – "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Холдинг Ахметова и Новинского пытался получить разрешение АМКУ на покупку завода около 4 лет.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Власти Испании закрыли дело против Фирташа

Судебное следственное управление Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против миллиардера Дмитрия Фирташа. Власти Испании обвиняли олигарха в отмывании крупных сумм денег на территории страны и в "членстве в преступном сообществе", но не собрали достаточных улик.