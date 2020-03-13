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 Почти 10 тысяч семей на Волыни получили уведомление о прекращении поставок газа

С начала года "Волыньгаз сбыт" направил клиентам-должникам 9 831 письменных сообщений о прекращении поставок газа из-за долга на общую почти 22 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, наибольшее количество сообщений прислали неплательщикам в Луцке, а также Луцком, Ковельском и Владимир-Волынском районах, передает БизнесЦензор.

"Клиентам, которые не платят за газ и накапливают долги мы должны прекратить газоснабжение. Только в январе газораспределительной компании были предоставлены поручения на прекращение подачи газа 3 811 клиентам-должникам, их долг составлял 13,2 млн грн. Согласно законодательству, в случае непогашения долга после получения сообщения мы должны предоставить поручение "Волыньгазу" на отключение газа. В дальнейшем начинается взыскание долга через суд", – пояснил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

В компании подчеркнули, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Волыни. Из-за отсутствия оплаты "Волыньгаз сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком - НАК "Нафтогаз Украины" – за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для последующего обеспечения газом потребителей.

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По состоянию на 1 марта задолженность за газ клиентов "Волыньгаз сбыта" составляет более 450 млн грн, что на 30% меньше, чем в прошлом. Неплатежи за газ сократились благодаря эффективной работе компании с должниками.

В частности, в компании напомнили, что в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать долги, клиенты могут реструктуризировать долг и оформить субсидию. Ведь по новому законодательству, при наличии долга субсидия не начисляется. А от 1 мая 2019 года начисляется пеня за несвоевременную оплату.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181427
 
 
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Надо подавать встречные иски на эти антиконституционные (ст.13)паразитические структуры АО,ООО и пр "Рога с копытами",которые обманным путем через принятие преступных законов в 2018г "о розничном рынке" электроэнергии и газа в открытую грабят потребителей-промышленных и бытовых. Цена газа сейчас-70$ -1800грн на закупке-а перепродавая друг другу эти паразиты тупо взвинчивают цену до 5800 грн,причем бюджет ничего от этого не имеет и где здесь "рынок" и "конкуренция"? Это открытый грабеж организованный вонючими паразитами-диверсантами,внедренных для уничтожения отрасли .А газ украинской добычи вообще должен быть копеечный-скважина-государственная, газ в ней-общенародный ,.ГТС также государственная а в селах(личная)-а цена газа почему-то 4800грн оптовая и 5800 потребителям.Это как? Где здесь вонючий распиаренный "рынок"-это открытый грабеж .Такая же ситуация в энергетике. У нас атомная генерация продает по 53 коп.квт/час свою экологически чистую энергию,которой хватает на все бытовые нужды.Есть еще тепло и гидрогенерация. Но коррупционные чиновники выделяют бюджетные деньги на ненужную и затратно-геморройную,никогда не окупаемую "зеленую" энергию,которая по рыночным законам должна продаваться по ценам,конкурентным традиционной генерации.А "зеленые" негодяи продают ее в 10 раз дороже,грабя потребителей, бюджет и тех же традиционных поставщиков,и в конечном счете уничтожая отрасль-основу экономики.
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