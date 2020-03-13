 Почти 10 тысяч семей на Волыни получили уведомление о прекращении поставок газа

Как сообщает пресс-служба компании, наибольшее количество сообщений прислали неплательщикам в Луцке, а также Луцком, Ковельском и Владимир-Волынском районах, передает БизнесЦензор.

"Клиентам, которые не платят за газ и накапливают долги мы должны прекратить газоснабжение. Только в январе газораспределительной компании были предоставлены поручения на прекращение подачи газа 3 811 клиентам-должникам, их долг составлял 13,2 млн грн. Согласно законодательству, в случае непогашения долга после получения сообщения мы должны предоставить поручение "Волыньгазу" на отключение газа. В дальнейшем начинается взыскание долга через суд", – пояснил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

В компании подчеркнули, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Волыни. Из-за отсутствия оплаты "Волыньгаз сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком - НАК "Нафтогаз Украины" – за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для последующего обеспечения газом потребителей.

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По состоянию на 1 марта задолженность за газ клиентов "Волыньгаз сбыта" составляет более 450 млн грн, что на 30% меньше, чем в прошлом. Неплатежи за газ сократились благодаря эффективной работе компании с должниками.

В частности, в компании напомнили, что в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать долги, клиенты могут реструктуризировать долг и оформить субсидию. Ведь по новому законодательству, при наличии долга субсидия не начисляется. А от 1 мая 2019 года начисляется пеня за несвоевременную оплату.