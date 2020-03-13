 Власти Киева закупили тесты на коронавирус по 325 грн за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, КНП "Киевская городская клиническая больница №4" заказало 20 упаковок экспресс-тестов Bioeasy на коронавирус COVID-19 (другие названия 2019-n Cov и SARS-CoV-2) GICA IgG/IgM №25 YRLG22301025 за 163 тыс. грн.

КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" заказало еще четыре упаковки по 33 тыс. грн. Цена за упаковку одинакова – 8125 грн.

Производителем экспресс-тестов является фирма "Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd." (Китай).

На ее сайте упаковка таких тестов содержит 25 штук. Таким образом, один тест стоит 325 грн.

Ранее КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского городского совета объявило закупку экспресс-тестов на коронавирус таке по 325 грн за штуку.

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Нынешние закупки провели без торгов, поскольку их стоимость не превышает порог в 200 тыс. грн. Товар поставят до конца марта и оплатят в течение месяца после поставки.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти заказали еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, передает БизнесЦензор столичной городской администрации.

"На тот случай, если количество больных в столице будет больше, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", – сказал Кличко.

Напомним, Минздрав 11 марта сообщил, что за его средства уже приобретено 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус COVID-19, что позволит проверить более 90 тыс. человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что 10-11 марта в Украине должны прибыть дополнительные 50 тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. Каждая тест-система рассчитана на исследование около 100 образцов.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на этой неделе в столицу поступят 5 тыс. закупленных тест-систем, однако данных об их стоимости и поставщика не привел.