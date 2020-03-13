 Украина полностью закроет авиасообщение с 17 марта, – Разумков

Как передает БизнесЦензор, об этом председатель Верховной Рады, член Совета национальной безопасности и обороны Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов.

"Что касается пассажирского сообщения: 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено", – заявил Разумков, уточив, что речь идет об авиационных перевозках.

По словам спикера парламента, после этого граждане Украины смогут возвращаться из-за рубежа через сухопутные участки границы, поскольку работа пунктов пропуска в аэропортах будет приостановлена.

"Авиационный транспорт не является единственным, и я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан, но выезжать за территорию нашего государства граждане не смогут", – добавил Разумков.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 марта, утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе Кабмин ввел карантин во всех учреждениях образования с 12 марта сроком на три недели. Кроме того, предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

В пятницу Кабинет министров временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходное сообщение через ряд пунктов пропуска, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании. Перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, будет опубликован после согласования с СНБО.

СНБО в пятницу принял решение через 48 часов на две недели закрыть въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса.