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 СНБО запретил выездные проверки бизнеса, – Ковалив

Одной из мер по борьбе с распространением в Украине коронавируса, одобренных Советом национальной безопасности и обороны, является запрет выездных проверок бизнеса.

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщила Ковалив, на заседании СНБО 13 марта были приняты следующие решения:

  • через 48 часов Украина закрывает свои границы для иностранцев;
  • в круглосуточном режиме будет работать Правительственный антикризисный штаб;
  • вводится упрощенная система закупок товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • в течение недели планируется полностью обеспечить необходимое количество быстрых тест-систем для диагностики недуга;
  • вводится запрет выездных проверок бизнеса.

Также в СНБО просят украинцев ограничить поездки за границу, как деловые, так и туристические.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181418
 
 
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