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 Власти Киева решили продлить линию скоростного трамвая в центр города

Киев ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями о финансировании строительства новой трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальная площадь.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам чиновника, уже подписано соответствующее распоряжение КГГА о подготовке технико-экономического обоснования строительства трамвайной линии.

"Трамвайная линия будет включена в комплексную схему транспорта Киева, является частью нового генерального плана столицы. Запуск новой трамвайной линии разгрузит красную ветку и пересадочные узлы метро, ​​сократит время поездок в центр города, оптимизирует и уменьшит нагрузку на транспортные маршруты, а также обеспечит более комфортную перевозку пассажиров", – отметил Густелев.

В частности, планируется построить трамвайные пути с использованием современных технологий, что снизит эксплуатационные расходы, шумообразование и вибрацию. Планируется реконструировать контактную сеть, установить устройства мониторинга GPS на трамваях и тому подобное.

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На остановках электротранспорта должны появиться интерактивные информационные табло. Поэтому пассажиры в режиме онлайн смогут получать информацию о прибытии трамваев.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Киевпастранс", которое в течение 2020-2021 годов должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации. Поэтому, непосредственно строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181416
 
 
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Умнички! один мэр снес тр№1. Заработал. Нонешный может и восстановит а может и нет. Но заработает полюбасу)
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К выборам такое лепят, такую чушь несут Власти Киева решили продлить линию скоростного трамвая в центр города - Цензор.НЕТ 6738 4 года ни х@ра ни делал, а тут Кличко перед выборами вспомнил, что надаже что-то показывать, что он что-то строит.....
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