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 Нацбанк продал за неделю для поддержания курса гривни $1 миллиард

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $803 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн. Еще $139,6 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $1,58 млрд.

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Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 2 по 6 марта возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181413
 
 
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