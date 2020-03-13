 Нацбанк продал за неделю для поддержания курса гривни $1 миллиард

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $803 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн. Еще $139,6 млн регулятор продал на валютных аукционах.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $1,58 млрд.

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Как сообщалось, НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 2 по 6 марта возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.