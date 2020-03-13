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 Пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли более $416 миллиардов

Пятерка крупнейших технологических компаний (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день утратила в стоимости совокупно $416,63 млрд из-за коронавируса и экономической неопределенности.

Об этом сообщает CNBC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что 12 марта цена акций Apple упала на 9,88%, Facebook - на 9,30%, Alphabet - на 8,2%, Amazon - на 7,98%, Microsoft - на 9,48%.

Эти пять компаний в прошлом месяце были основными, благодаря которым фондовый индекс компаний с наибольшей капитализацией S&P 500 в прошлом месяце достиг рекордного показателя.

Показатели биржи Dow Jones Industrial Average упали на 10% с 2 352,60 до 21 200,62. Индекс S&P 500 опустился на 9,5%. Для обоих это худшие показатели с "черного понедельника" 1987 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181412
 
 
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