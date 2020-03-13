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 Минздрав предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Министерство здравоохранения представило законопроект "О первоочередных решения, связанные с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии".

Законопроект в пятницу, 13 марта, министр здравоохранения Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава

"Мы собрали представителей всех политических сил – поскольку данная инициатива направлена ​​на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", – подчеркнул Емец.

Согласно сообщению, народные депутаты поддержали инициативу Минздрава и внесли в нее несколько поправок в ходе заседания Рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

  • Разработанный Минздравом законопроект, среди прочего, предусматривает:
  • упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с распространением коронавируса, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • возможность работникам выполнять работу из дома;
  • запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;
  • усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181409
 
 
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