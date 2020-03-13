 Минздрав предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Законопроект в пятницу, 13 марта, министр здравоохранения Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава

"Мы собрали представителей всех политических сил – поскольку данная инициатива направлена ​​на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно", – подчеркнул Емец.

Согласно сообщению, народные депутаты поддержали инициативу Минздрава и внесли в нее несколько поправок в ходе заседания Рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.