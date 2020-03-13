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 В Париже закрывают Лувр из-за ситуации с коронавирусом

Один из самых известных музеев мира - парижский Лувр - с вечера 13 марта закрывает свои двери для посетителей на фоне ситуации с распространением коронавируса во Франции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В соответствии с правительственными распоряжениями музей Лувр и национальный музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта, в 18:00 до нового распоряжения", - говорится на сайте Лувра.

В сообщении отмечается, что все посетители, купившие билеты онлайн, смогут вернуть деньги.

Ранее 13 марта премьер Франции Эдуар Филипп объявил о введении запрета на проведение мероприятий с числом участников более 100 человек в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19.

До этого введенные во Франции меры из-за COVID-19 предусматривали запрет на мероприятия численностью более 1 000 человек.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельника в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Кроме того, он призвал компании Франции по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно. Людей старше 70 лет, а также жителей Франции, страдающих от хронических заболеваний, Макрон попросил во время эпидемии как можно реже выходить из дома.

По последним данным, во Франции выявили почти 3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 61 человек скончался.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181408
 
 
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