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Все про:авиация (1270) билеты (192) SkyUp (144)

 SkyUp предложил вернуть 100% стоимости билетов на все рейсы до 31 мая

Авиакомпания SkyUp Airlines предлагает своим клиентам возможность возврата полной стоимости билеты на все рейсы, приобретенные с 13 марта по 30 апреля 2020 года с вылетом до 31 мая 2020 года.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С 13 марта до 30 апреля покупайте билеты на любые рейсы SkyUp Airlines с вылетом до 31 мая. И если впоследствии вы вдруг передумаете лететь - не проблема. Этот билет вы сможете вернуть и получить 100% его стоимости. Предложение будет действовать независимо от тарифа билета", - сказано в сообщении.

Единственное условие: обратиться с запросом о возврате средств не позднее трех дней до вылета.

"Пассажиры, которые приобрели билеты в Неаполь с вылетом до 30 апреля, могут бесплатно изменить дату путешествия. Для этого также следует обратиться с запросом на почту letstalk@skyup.aero не позднее трех дней до вылета", - также сказано в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181403
 
 
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