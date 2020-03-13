 Евросоюз продлил персональные санкции против России еще на полгода

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале 13 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Эти ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным в перечне лицамю В настоящее время они применяются к 175 лицам и 44 организациям после исключения двух умерших из списка", – отмечается в сообщении.

В Совете ЕС напомнили, что другие меры ЕС, принятые в ответ на агрессию против Украины, включают экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, действующие до 31 июля 2020 года, а также ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2020 года.

Как сообщалось, Совет ЕС 28 января 2020 года внес в санкционный список семь человек, причастных к незаконным выборам, которые прошли в сентябре 2019 года на полуострове Крым, оккупированном РФ.

После этого индивидуальный санкционный список включал 177 физических лиц и 44 юридических лица.