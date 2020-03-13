 Украина и США договорились о создании газового хаба для Европы, – заместитель министра

Об этом заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал Чижик.

По словам чиновника, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины", но, учитывая очень большой геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Владимира Зеленского.

Чижик подчеркнул, что речь идет о беспрецедентном полномасшабном проекте, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от Российской Федерации, а также будет иметь большой экономический эффект.

"Это вопрос энергетической независимости и безопасности нашей страны и региона в целом. Таким образом, мы уменьшим зависимость всей Европы от РФ, в чем, в частности, заключается и идея американской власти. С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", – добавил замминистра.

По прогнозам министерства, для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб м.

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Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, и это не требует существенных инвестиций в инфраструктуру.

"Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала", – пояснил замминистра.

Чижик добавил, что вопросы участия польской стороны в этом проекте решаются с США.

"Я лично встречался с заместителями министров энергетики и экономики США, заместителем Госсекретаря, и этот вопрос рассматривался как приоритетный. И были достигнуты такие политические договоренности. Также проект готовится в тесном контакте с американским посольством", – отметил замглавы Минэкоэнерго.

Как сообщалось, в феврале дочерняя компания оператора польской газотранспортной системы Польши Gaz-System SA – Polskie LNG – подписала контракт с компаниями POPR s TGE Gas Engineering на развитие регазификационных установок сжиженного газа в LNG-терминале в городе Свиноусце.

Благодаря выполнению работ регазификационные мощности терминала будут увеличены на 50% – до 7,5 млрд кубометров газа в год к концу 2021 года.

Напомним, 31 августа 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики с целью налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу.