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 Еврокомиссия спрогнозировала спад экономики ЕС из-за коронавируса

Кризис, вызванный распространением коронавируса, затянет Евросоюз и еврозону в глубокую рецессию в этом году.

Об этом говорится в обновленном прогнозе на сайте Еврокомиссии, передает БизнесЦензор.

"Предполагается, что кризис COVID-19 окажет очень серьезное негативное влияние на экономику ЕС и зону евро", – отмечается в документе.

В частности, ЕК оценила негативное влияние распространения коронавируса в 2,5% ВВП в 2020 году.

В связи Еврокомиссия прогнозирует спад ВВП ЕС по итогам 2020 года на более 1%, тогда как в обнародованном зимой прогнозе ожидалось, что рост реального ВВП ЕС составит 1,4%.

"Тем не менее, некоторые из прямых последствий в 2020 году могут быть компенсированы своевременными и эффективными действиями, которые могут смягчить негативное влияние на реальный ВВП", – сказано в документе.

Как сообщалось, ранее 13 марта глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении 37 млрд евро для поддержки экономик стран Евросоюза в связи с распространением коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181382
 
 
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