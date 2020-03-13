[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.94 28.84
 Финансы
  614  0
Все про:валюта (942) гривня (736) доллар (223) курс (621) НБУ (4508)

 Курс гривни упал ниже 26 грн/$ впервые с начала июля прошлого года

Национальный банк установил на понедельник, 16 марта, курс гривни на уровне 26,089 грн/$, опустив его еще на 24 копейки.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июля 2019 года.

Курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 6 копеек – до 28,99 грн за евро.

Читайте также: Курс гривни упал в начале торгов на межбанке и наличном рынке (обновлено)

Как сообщалось, с целью смягчения колебаний курса гривни утром в пятницу, 13 марта, НБУ провел аукцион по продаже до $200 млн, на котором продал $63,7 млн.

Во вторник НБУ продал на межбанке $270 млн, в среду – $350 млн, в четверг – $220 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181371
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус граница гривня Евросоюз Киев НБУ прогноз фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх