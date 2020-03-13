 Курс гривни упал ниже 26 грн/$ впервые с начала июля прошлого года

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июля 2019 года.

Курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 6 копеек – до 28,99 грн за евро.

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Как сообщалось, с целью смягчения колебаний курса гривни утром в пятницу, 13 марта, НБУ провел аукцион по продаже до $200 млн, на котором продал $63,7 млн.

Во вторник НБУ продал на межбанке $270 млн, в среду – $350 млн, в четверг – $220 млн.