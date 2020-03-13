 Украина может ограничить импорт европейских сыров, – Минэкономики

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Меня сейчас очень раздражает ситуация с резким ростом импорта сыров и вообще молочной продукции из ЕС в Украину, аж до контрабанды. Чтобы это остановить, мы можем пойти на очень брутальные шаги. Например, на защитные меры против импорта сыров в Украину", – сказал Качка.

Он отметил, что резкий рост импорта этих продуктов негативно влияет на украинских производителей.

"Если наши производители обратятся с такой просьбой – то весьма вероятно (что такой сценарий будет воплощен)", – добавил торгпред.

"Но это негативный сценарий, которого можно избежать путем большей координации и большей поддержки друг друга. Эта координация мне намного важнее сейчас в отношениях с ЕС, чем пересмотр тарифных квот", – пояснил Качка.

Как сообщалось, по данным Таможенной службы, Украина в январе-феврале 2020 года экспортировала 765 тонн сыров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 14,8% и составил $2,94 млн.

В то же время импорт сыров по итогам двух месяцев 2020 года вырос в 2,3 раза – до 6,14 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,2 раза, до $27,2 млн.