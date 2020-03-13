 Морские порты увеличили перевалку грузов за два месяца на 17%

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры. В течение двух первых месяцев 2020 года первое место по объемам перевалки по-прежнему занимают зерновые грузы - более 9 млн тонн.

По сравнению с началом 2019 года увеличение объемов перевалки зерновых составляет почти 9,5%. Более 97% из этого объема - это экспорт продукции украинских агропроизводителей. На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 6,5 млн тонн, что на 41% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка контейнеров продолжает демонстрировать значительную положительную динамику. По состоянию на конец февраля украинские порты перевалили почти 174 тыс. TEU (+20%).

Более чем три четверти перевалки через морские порты составляет экспорт, который увеличился до 21 млн тонн (+15,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре импорта, прирос показателей в 4,2 млн тонн (+27,5%) обеспечен увеличением перевалки угля до 1,4 млн тонн (+180,7%) и руды до 1,2 млн тонн (+8%). Транзитные перевозки увеличились до 1,7 млн тонн (+15,8%) вследствие прироста обработки руды до 0,5 млн тонн (+108,1%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,2 млн тонн (+14%).

Флагманом перевалки грузов в январе - феврале стал морской порт "Пивденный" с почти 9,5 млн тонн перевалено груза (+28,3%). На втором месте морской порт Николаев с перевалкой в 5,2 млн тонн (+4,6%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса в объеме 4,5 млн тонн (+14%) и 4,3 млн тонн (+7,3%) соответственно. В этом году в число портов, которые переваливают более миллиона тонн грузов, присоединился и морской порт "Мариуполь". За первые два месяца этим морским портом обработано более 1,1 млн тонн грузов с приростом в 56,6%.

Всего в январе-феврале морскими портами Украины обработано 1833 судна, что на 107 единиц или на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С начала года выросло количество суднопроходов по реке Днепр до 489, что в 9,2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. На показателях положительно отразилась продолжение навигации по реке в зимние месяцы. За это время было перевезено 483 тыс. тонн грузов. Преимущественно зерновых (221,4 тыс. тонн), стройматериалов (240,5 тыс. тонн), металлопродукции (21,1 тыс. тонн) и других грузов. В прошлом году, за первые два месяца года, всего было перевезено лишь 78,1 тыс. тонн грузов.