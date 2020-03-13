 Падение ВВП Украины в феврале может превысить 0,5%, – торгпред

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Пока могу сказать, что там есть много положительных и негативных факторов. Поэтому я не исключаю, что показатель ВВП может быть негативным, даже еще хуже, чем спад на 0,5%", – сказал Качка.

Как сообщалсь, ранее Минэкономики обнародовало оценку сокращения ВВП в январе 2020 года на 0,5%.

Напомним, по предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5%.

Рост ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.

По оценке Госстата, промышленное производство в Украине в январе 2020 года сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5,1%.